Escaparates de Meis «desfilan» en las redes para ganar el concurso

El Concello de Meis publica estos días en sus redes sociales las fotografías correspondientes a los escaparates participantes en el concurso de decoración navideña. Cabe recordar que los ganadores serán los que acumulen el mayor número de «Me Gusta» en el perfil oficial del Ayuntamiento.

El plazo para estas votaciones expira el próximo día 22. Además, sigue activa la campaña del comercio local, que repartirá 3.40 euros en premios mediante rascas.