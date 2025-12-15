Empieza la primera cuenta atrás para que la ampliación de O Pousadoiro sea una realidad

La contratación de los proyectos necesarios para ampliar el polígono de O Pousadoiro está en la recta final. Xestur acaba de proponer su adjudicación a la empresa Antea Iberolatam con una baja de casi 50.000 euros; por un precio de unos 183.000 euros con impuestos incluidos.

Falta la formalización del acuerdo para abrir un camino de dos años aún, que es el plazo concedido para redactar el Plan Estructurante de Ordenación do Solo empresarial (Peose) y los instrumentos de desarrollo y ejecución de esta ampliación, que llevaba años en el cajón, casi desde la creación del polígono, y es muy demandada por los Concellos de Vilagarcía y Caldas, hasta el punto de que dieron pasos para hacerlo a través de Zona Franca.

El proyecto del titular del parque, la entidad pública Xestur es similar. Contempla ampliar O Pousadoiro en 212.254 metros cuadrados más, de los cuales saldrán una superficie neta de 127.300 metros cuadrados. Comprende dos ámbitos, situados al norte y sur de la PO-305. Al este se desarrollarán 28.654 metros cuadrados, en el término de Vilagarcía, y al sur de la carretera se ganarán 183.600, donde hay una parte de Caldas de Reis.