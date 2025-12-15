Cierran la avenida da Mariña por un socavón en la vía

La rotura de una tubería de fibrocemento que forma parte de la red principal de saneamiento de Vilagarcía ha obligado a cerrar al tráfico la avenida da Mariña durante los próximos días.

La avería, detectada el pasado viernes y que afectó a una barredora de la concesionaria del servicio de limpieza, que quedó atrapada por el hundimiento del terreno, obligó a la contratación de emergencia de la empresa Montajes Iglesias.

Sus operarios llevan trabajando desde la madrugada de hoy. La zona en cuestión tiene 15 metros de largo y 10 metros de profundidad. La tubería en la que se debe intervenir tiene tres metros de profundidad y está cargada, lo que da una idea de la dificultad de la reparación, apuntó ayer el Ayuntamiento.

Lo primero que se realizó fue un by-pass para poder mantener el servicio de saneamiento y, al mismo tiempo, poder trabajar en seco. “La operación es aún más delicada porque para abrir el suelo hay que tener en cuenta la gran cantidad de servicios instalados, como agua, electricidad o teléfono”, añade Ravella.