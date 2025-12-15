El belén (casi) secreto de Vilagarcía

Una gran estrella de Navidad encendida llama la atención de quienes pasan caminando por la calle San Roque, a la altura del instituto Castro Alobre. La estrella alumbra desde el exterior de un portal del Pasaxe Ricardo García Caamaño, una pequeña calle en forma de U en la que durante décadas tuvo su taller de reparación de electrodomésticos Enrique Domínguez, hombre que ha decorado la entrada a su vivienda con un par de estrellas navideñas y un cordón de luces que enciende todas las noches.

El resplandor anima a acercarse y es entonces cuando los que no lo conocen quedan asombrados con el pequeño, pero coqueto, belén que Domínguez instala desde hace unos años tras el escaparate de su antiguo negocio.

«Llevo haciendo belenes desde los 10 años», cuenta Domínguez, un hombre inquieto y enérgico que después de unos cursos de Bachiller, estudió radio y aprendió los secretos de la electrónica, ganándose la vida a partir de entonces con las reparaciones. Ahora, ya retirado, atesora en la trastienda del bajo de su casa una modesta colección de aparatos antiguos, desde radios hasta tocadiscos, que esperan pacientes a que Domínguez los ponga a funcionar otra vez. «Mi hijo se ha ofrecido a restaurar las radios, pero primero tengo que arreglarlas», cuenta.

Un detalla del Nacimiento. / Iñaki Abella

Estos días, la gran atracción de su casa es el nacimiento, que pueda verse desde fuera, a través de la cristalera del viejo taller. Además del gran portal, situado en la esquina inferior izquierda, hay numerosas construcciones con elementos móviles, como un molino de sangre o el castillo de Herodes, cuyo portalón sube y baja cada pocos segundos. Dentro de las construcciones alumbra una luz que da calidez al cuadro; por arte de magia, las maquetas se transforman en hogares. Decenas de figuras humanas y de animales completan la composición. Algunas de ellas ya han visto pasar muchas Navidades. «Los Reyes Magos son de cuando yo era niño», cuenta Domínguez.

Este belén, explica su autor, fue cambiando con el tiempo. Cuando se mudó a su actual casa lo hacía en el salón, pero con la llegada de los nietos, llegaron a la conclusión de que sería mejor ubicarlo en el bajo del taller. Empezó a exponerlo unos años antes de la pandemia de covid, y desde entonces son muchos los que, de paso o adrede, se aproximan al escaparate para observarlo unos minutos. Desaparecido desde hace tiempo el popular nacimiento de Galerías Eduardo, no hay en Vilagarcía muchas oportunidades de disfrutar de un belén clásico de cierto tamaño.

Enrique Domínguez, en la trastienda de su antiguo taller. / Iñaki Abella

El de Enrique Domínguez es fruto de un trabajo colectivo. Él es el alma y quien hace casi todo, pero también le echan una mano sus nietos. «Les gusta pintar las casas». Una parte del portal también es mérito de su cuñada.

Domínguez sabe bien que lo que empezó como una costumbre personal de la infancia es, ahora, algo que gusta a mucha gente, no solo a sus clientes de toda la vida, sino también a quienes se animan a dar un pequeño rodeo mordidos por la curiosidad de saber qué se esconde tras la estrella de Belén y el tímido resplandor que se adivina en el bajo de esa casa. Por ello, su pasión permanece viva y sigue haciendo planes de futuro. «Me gustaría hacer un molino con agua de verdad y un estanque con patos», cuenta. Y, enseguida, revela la segunda parte de su plan, la más bella, pero también complicada para hacer realidad. «Y me gustaría ampliar el belén, y hacer por aquí un pasillo para que la gente pudiese entrar a verlo».