Ravella ayudó a crear 16 negocios y a mantener el relevo generacional en dos

Un total de 18 emprendedores se han beneficiado este año de las ayudas a la creación de empresas ofrecidas por el Concello de Vilagarcía. La mayoría son de nueva creación, pero también han servido para dar relevo generacional a algunos negocios y han sido en diferentes sectores, desde el hostelero hasta el textil pasando por la creación audiovisual. Esta convocatoria recibió un total de 20 solicitudes y repartió casi 40.000 euros.

Desde la Concellería de Promoción Económica recordaron que el objetivo de esta línea era contribuir a financiar los costes que lleva el inicio y puesta en marcha de un negocio, desde los gastos de constitución y de asesoría, hasta los de alquiler, acondicionamiento de local, adquisición inicial de existencias y gastos corrientes.

El departamento que dirige Álvaro Carou repartió un total de 39.253 euros en las subvenciones que, en la mayoría de los casos (once en concreto), alcanzaron la cuantía máxima fijada por establecimiento de 2.500 euros, mientras que otros tres, sin llegar a esta cifra, fueron superiores a los 2.000 euros.

Además, dieciséis de las ayudas se concedieron para nuevos negocios y dos para facilitar el relevo generacional, un apartado previsto en la convocatoria bajo determinados requisitos, recordaron las mismas fuentes.

En total, fueron veinte la solicitudes presentadas, pero dos se desestimaron «al no poder ser consideradas empresas de nueva creación ni enmarcarse en los supuestos establecidos para el apartado de relevo generacional».

La temática de las actividades que se beneficiaron este año de las ayudas municipales es muy variada, abarcando distintas ramas de los sectores comercial y de servicios y hasta del primario.

Las menos comunes fueron un negocio de cultivo y venta de productos de la huerta, otro de fabricación de juegos, juguetes y artículos de puericultura y una empresa de importación y venta de vehículos de segunda mano.

Como casi todos los años, las subvenciones también contribuyeron a abrir bares, cafeterías y establecimientos comerciales minoristas (textil, complementos para telefonía móvil, decoración y antigüedades), además de una pizzería, dos talleres mecánicos, un negocio de servicios fotográficos y producción audiovisual, una inmobiliaria y un taller de confección, detallaron desde Ravella.

Resolución de otra línea

Cabe recordar que Promoción Económica también resolvía hace unos días la línea de subvenciones a la contratación de personal, con el resultado de catorce personas empleadas por empresas de Vilagarcía y Caldas. La ayuda por contrato oscilaba entre 800 y 3.000 euros, dependiendo de aspectos como el tipo de establecimiento (número de trabajadores y antigüedad, principalmente). El importe total de las subvenciones concedidas ascendió a 38.500 euros, de los 60.000 disponibles este año tras un incremento del 33 por ciento en la partida.

Nueve empresas presentaron 12 solicitudes de las cuales, solo una fue rechazada por no cumplir los requisitos. Tres de las sociedades propusieron contratar a dos y tres trabajadores, con lo que el número total de personas empleadas ascendió a catorce.