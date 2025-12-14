Un motorista resulta herido en una salida de vía, en Catoira
El hombre fue evacuado en ambulancia a un centro médico
Catoira
Un motorista resultó ayer herido tras sufrir una caída en Catoira. Los hechos tuvieron lugar en Oeste y, en principio, no hubo otro vehículo implicado.
El suceso se produjo sobre las 17.45 horas y según el 112 Galicia, el piloto de la motocicleta sufrió una salida de vía y acabó en el asfalto.
Así las cosas, fue trasladado en ambulancia al centro médico de referencia y desde la central también alertaron al GES de Padrón, Protección Civil de Catoira y Valga, 061 y a la Guardia Civil de Tráfico, que investiga las circunstancias de los hechos.
