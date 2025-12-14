A Illa expone ejemplos de desarrollo colectivo del territorio

«Presente e futuro dos montes en mancomún» fue el lema elegido por el colectivo Arousa en Transición para las jornadas sobre el desarrollo del monte comunal que se desarrollaron ayer en el Auditorio de A Illa. Como protagonistas de las mismas estuvieron la propia comunidad de montes de A Illa, las de Couso y Tameiga, así como la Fundación Montescola de Barbanza, que ofrecieron una pequeña exposición sobre los proyectos que están llevando a cabo para el desarrollo del territorio desde un punto de vista colectivo.

Aunque los representantes de la comunidad de montes de A Illa no pudieron acudir, si remitieron un escrito, que fue leído por una representante de Arousa en Transición, donde se recorría la historia de un colectivo que fue clave, por ejemplo, para lograr la protección de un espacio natural tan característico como es el parque de Carreirón. La comunidad de montes de A Illa nació un 23 de febrero de 1984, después de que el Jurado Provincial de Montes clasificase sus terrenos, un total de 137 hectáreas repartidas en tres zonas al norte, en el centro y en el sur de A Illa.

Sin prácticamente recursos, la comunidad de montes comenzó a andar con unos terrenos en situación de total abandono y desarbolado por los incendios. Prácticamente desde el inicio se percataron de que el modelo de gestión iba a ser muy diferente al de las otras comunidades ya que carecían de rendimiento forestal por lo que no quedaba otra que encaminar el esfuerzo a recuperar lo perdido, con reforestaciones masivas pero desde una perspectiva ecológica y paisajística, lo que pasaba por eliminar especies como el eucalipto.

Superar las trabas burocráticas no resultó precisamente sencillo, aunque recordaron que hubo personas que «nos dieron facilidades y nos brindaron colaboración para sacar adelante nuestra propuesta». En ese largo peregrinar también hubo «fracasos», como el deslinde marítimo terrestre con Costas del estado, donde consiguieron que la Audiencia Nacional les diese la razón en que la Braña da Veiga era de titularidad comunal, pero no ocurrió lo mismo con O Bao «pese a que el Estado nos pagó su expropiación para el puente». En estos momentos, la comunidad de montes de A Illa se centra en la conservación limpieza, mantenimiento de las pistas cortafuegos y a colaborar con el grupo Gaia en la preservación del bosque autóctono en el municipio.

Por su parte, los representantes de Couso y Tameiga pusieron en valor los proyectos que están desarrollando, como el desarrollo multifuncional del monte, con una plantación de setas o rutas de puesta en valor de su territorio que han puesto en marcha los primeros; o la lucha que mantuvieron los segundos contra el proyecto que quiso desarrollar el Celta en sus terrenos. Otras cuestiones destacadas que se abordaron fueron las dificultades burocráticas con las que se encuentran a diario y la falta de relevo generacional.