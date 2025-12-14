«Guerra y paz» y colas en la venta de los últimos bonos «Son da Casa»

Todas las personas que acudieron ayer a la venta física de 300 bonos «Son da Casa» consiguieron su pack valorado en 60 euros y por el que pagaron 40. Incluso los últimos de la larga cola mantenida durante las dos horas de venta, y que se formó mucho antes de la apertura de la caseta; era un grupo y ya no quedaban para todos, así que alcanzaron un consenso y en lugar de llevarse el máximo, dos por DNI, se conformaron con uno.

No faltó quien pretendía saltarse las normas y acudió con varios carnés, alguno en cantidad, llegando a incomodar en algún momento a las vendedoras.

Desde Zona Aberta mostraron comprensión con las diferentes situaciones personales, pero se mantuvieron en las reglas y consideran que ha habido suficientes vías para conseguir los preciados bonos, que nacieron hace ocho años con la pandemia y que se han convertido en un imprescindible para el comercio y la hostelería como apoyo a la venta navideña.

La cola se formó antes de abrir la caseta. | FdV

«Es súper positivo porque puede llegar a suponer un retorno de más del doble y del triple de lo que valen; la gente siempre gasta algo más. Además, es un dinero que se queda en el tejido de la ciudad y este formato de copago garantiza eso, que no caduque sin utilizar», explicaban ayer desde la asociación. Cabe recordar que han sido 3. 750 paquetes subvencionados por el Concello con 32.035 euros y que los primeros de la venta online «volaron» en unas horas.

Para regalos o incluso para cosas de primera necesidad, como una familia que en ediciones anteriores hasta compró pellets de calefacción con ellos, los destinos son múltiples, incluyendo las cenas navideñas. Deben gastarse antes del 1 de enero.

Actualizan el censo de locales y piden que se compruebe

Zona Aberta gestiona esta iniciativa dirigida a todo el tejido, independientemente de si son socios suyos o no. Ayer hizo un llamamiento a comerciantes y hosteleros que lleven años anotados para que comprueben que se mantienen en el censo y, en caso contrario, remitan sus datos porque se ha hecho una actualización . De hecho, de los 200 habituales hay 133 y aunque ha habido bajas, puede haber ausencias por ese motivo.