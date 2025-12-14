Fabada, champán y calefacción para despedir el año en Castrelo
La asociación Santa Cruz celebra hoy una fiesta donde no faltarán las campanadas y el baile
r. a.
Castrelo celebra hoy una fiesta pre fin de año con un menú centrado en la fabada y en el que no faltarán las doces campanadas con uvas, la música y todo ello en una carpa calefactada.
La cita, organizada por la asociación Santa Cruz de Castrelo, arrancará a las 14.00 horas y admitía reservas hasta hace unos días, pero siempre quedan algunos tickets para la venta física el día propio. Además de entrantes y el plato de fabada, la propuesta gastronómica incluye otros manjares propios de una buena despedida del año: chocolate con churros, champán y chupitos de queimada.
La organización pide por todo ello un donativo de 20 euros que incluye animación musical con Mar da Arousa y en recinto totalmente cerrado y adaptado a personas con movilidad reducida, además de que cuenta con calefacción.
