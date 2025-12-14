Detenido en Vilagarcía por un presunto caso de violencia de género

Un hombre de 33 años ha sido detenido esta mañana en pleno centro de Vilagarcía acusado de un presunto delito de violencia contra las mujeres. Además, se han abierto diligencias de denuncia por un presunto delito contra la salud pública al encontrarle varias cantidades de cocaína y hachís.

Los hechos ocurrieron hacia la una del mediodía y no han trascendido muchos datos, pero hasta el lugar de los hechos se desplazaron patrullas de la Policía Nacional y Policía Local, así como una ambulancia del 061, solicitada para examinar a una mujer de 42 años.

Ante las circunstancias, los agentes activaron el sistema Viogén de protección a las víctimas y arrestaron al hombre. Durante la intervención, entre sus ropas detectaron que llevaba tres envoltorios con varios gramos de cocaína, sumando un total de doce, aproximadamente, y también ocho de hachís. Con todo, las sustancias fueron requisadas para su verificación en laboratorio.