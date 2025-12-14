Dena celebró ayer a S4anta Lucía, abogada de los males de la vista y donde, desde la ocho de mañana, se oficiaron misas a cada hora. A las 13.00 horas se celebraba la solemne, oficiado por los párrocos Aurelio Ares y Juan Ventura Martínez, y cuyo canto asumió la voz de la meisina Montse Arosa acompañado de su teclado. La celebración contó con el grupo de gaitas Boudebou de Corvillón. Tradicionalmente es festivo local, pero no se aplicó este año al cuadrar en sábado. Aún así, muchas empresas y locales de Dena cerraban para celebrar una festividad con mucha devoción en la parroquia meañesa.

Dena cumple con Santa Lucía en su tradicional cita | TINO HERMIDA