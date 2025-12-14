Dena cumple con Santa Lucía en su tradicional cita
Dena celebró ayer a S4anta Lucía, abogada de los males de la vista y donde, desde la ocho de mañana, se oficiaron misas a cada hora. A las 13.00 horas se celebraba la solemne, oficiado por los párrocos Aurelio Ares y Juan Ventura Martínez, y cuyo canto asumió la voz de la meisina Montse Arosa acompañado de su teclado. La celebración contó con el grupo de gaitas Boudebou de Corvillón. Tradicionalmente es festivo local, pero no se aplicó este año al cuadrar en sábado. Aún así, muchas empresas y locales de Dena cerraban para celebrar una festividad con mucha devoción en la parroquia meañesa.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?
- El héroe de guerra que echó raíces en Vilanova
- Una lucha intensa que nunca acaba