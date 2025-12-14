La cúpula del PP alaba la unidad y dedicación del partido en Vilanova
Alfonso Rueda y Luis López destacan a Gonzalo Durán y su equipo como «un ejemplo»
El presidente presume de las inversiones en O Salnés
Tanto el presidente gallego, Alfonso Rueda, como el provincial, Luis López, quisieron poner de manifiesto la «unidad, dedicación y estabilidad» del Partido Popular de Vilanova de Arousa.
Lo hicieron anoche, en el transcurso de la cena de Navidad de la agrupación que capitanea Gonzalo Durán, en la que se dieron cita alrededor de 900 personas y que sirvió para dar más peso y confianza, si cabe, al líder conservador, con tres décadas en la Alcaldía a sus espaldas.
Luis López incidió en eso de la unidad diciendo que Gonzalo Durán y su equipo «no solo arrasan en cada cita electoral, sino también arrasan en cada cena navideña que organizan», demostrando que «somos un gran equipo».
Rueda, por su parte, llegó a citar a la formación vilanovesa como «ejemplo» a seguir en lo que a dedicación a los vecinos se refiere, remarcando que esa es la «filosofía» de la formación en Galicia y la clave de «generar cada vez más empleo, crear más vivienda pública» y dotar a la comunidad de «mejores servicios».
De este modo aludió a un proyecto político que la Xunta dice canalizar a través de los presupuestos de 2026, destacando las inversiones en el saneamiento municipal de Vilanova, el impulso de su polo de emprendimiento y las partidas destinadas a sanidad y educación en la comarca, citando como ejemplo de ello a los centros de salud de Vilagarcía y Meis.
Ejemplo, a su juicio, de que la Xunta «funciona a toda máquina», mientras que el Gobierno de España está «en descomposición», ironizando con que «resulta difícil llevar la cuenta de todos los detenidos por corrupción, de todos los que están en la cárcel y de todos los casos de acoso sexual que escondieron» los socialistas.
