Condenan a la Cofradía de Cambados a reponer las condiciones de una trabajadora

La cofradía de Cambados ha sido condenada a reponer las condiciones laborales a una limpiadora de la lonja a la que redujo la jornada como parte de la aplicación de un plan de viabilidad económica, ante la delicada situación de la entidad, que incluso puso sobre la mesa la posibilidad de aplicar un ERE futuro si la situación no mejoraba.

Así consta en una reciente sentencia del TSXG, donde el pósito recurrió una primera de un juzgado de lo social que daba la razón a esta empleada, con una antigüedad de casi 20 años. En enero de este año, el cabildo aprobó una reducción de su jornada de cuatro a dos horas, con lo cual su salario pasaba de 906 euros a un bruto de 453.

Se lo comunicó en una carta donde argumentaba que era parte del plan de viabilidad aplicado para paliar la caída de ingresos por la bajada de ventas y en base al informe de una consultoría externa realizado a partir de los datos de 2023 y con previsiones para los siguientes ejercicios. Partes que constan en los fallos judiciales indican la amortización de puestos de trabajo en la fábrica de hielo, que da pérdidas, en la lonja y la imposibilidad de contratar al octavo vigilante no subvencionado. Calculaba el déficit anual en unos 100.000 euros.

En la misiva también le exponía que el horario y la labor para la que fue contratada «resultan innecesarios al constarle a esta mercantil que usted ejecuta su trabajo en la mitad de tiempo desde hace años».

La empleada, no conforme, recurrió este cambio sustancial de sus condiciones ante lo Social , que estimó parcialmente su demanda , declarando esta modificación como «injustificada» y condenando a la cofradía a reponer las condiciones anteriores, así como a abonarle los salarios dejados de percibir desde que entró en vigor. A su vez, el pósito recurrió ante el TSXG alegando, entre otras cosas, lesiones de derechos fundamentales y libertades públicas, pero este ratificó el fallo y también le condena a satisfacerle los honorarios de su defensa, 750 euros.