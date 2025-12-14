Con cincuenta céntimos de euro ya se puede ayudar a la asociación gallega de Linfedema
La entidad celebró en Vilagarcía su tradicional rastrillo solidario de Navidad
l. romero
La asociación AGL de ayuda a pacientes con linfedema, lipedema e insuficiencia venosa crónica celebró ayer su tradicional rastrillo navideño en Vilagarcía, con el que sufragar los diferentes programas e iniciativas que ofrecen durante todo el año a enfermos y familiares.
Como siempre, no faltaron los adornos navideños de todo tipo y para todo tipo de lugares y elementos tradicionales de estas fechas. Bolas decorativas, figuras, calcetines para los regalos de Papá Noel, pequeñas escenas del Cascanueces, pinzas con divertidos personajes, lápices, diademas con orejas de reno...
Con cincuenta céntimos de euro ya se podía colaborar con esta entidad que lleva 20 años preocupada por los afectados por estas dolencias, contribuyendo sobre todo al conocimiento, al estudio y la investigación para conseguir logros que redunden en mejorar su calidad de vida. De hecho, con este espíritu también realizan diferentes acciones. Desde talleres relacionados con la alimentación, los entrenamientos de fuerza, de tipo social... Además de dar visibilidad a estas dolencias para que sean diagnosticadas a tiempo y se ofrezcan los tratamientos precisos.
