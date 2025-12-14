Castro carga contra Somos ante el informe desfavorable de la Xunta

El informe de la Consellería de Política Social sobre las deficiencias en el departamento de Servizos Sociais han abierto una nueva brecha entre el grupo de gobierno y Somos Ribadumia. Desde el Concello afearon ayer a Somos sus críticas sobre la situación en la que el trabajador municipal de ese departamento ejercía su labor, unas críticas que el grupo de gobierno considera un ejemplo de «oportunismo político de una formación que intenta hacer bandera de una inspección que viene a confirmar aquello que el equipo de gobierno lleva meses advirtiendo y trabajando para solucionarlo».

Para el equipo que dirige David Castro, la inspección realizada en el departamento de servicios sociales en octubre «confirma que estas deficiencias internas que se vienen arrastrando en la gestión técnica de esta área, lejos de resolverse, siguen persistiendo», pero recuerdan que algunas cuestiones ya estaban a ser corregidas de manera sistemática. Recuerdan que llevan meses actuando, «corrigiendo deficiencias y reforzando el departamento con más personal técnico».

También inciden desde el gobierno en que, cuando el Concello decidió cambiar de ubicación el departamento, «se hizo para mejorar las condiciones de atención a los usuarios y garantizar la privacidad». En cuanto a la habitabilidad del despacho, una de las cuestiones capitales del informe, «figuran en el Concello informes favorables, tanto del arquitecto municipal como de la empresa de prevención, que acreditan que el espacio cumple con las condiciones exigidas en superficie, altura y volumen, siendo apto para el desempeño de estas funciones». Además, añaden que se ha buscado financiación o se han ejecutado actuaciones para «las mejoras de iluminación, climatización y ajustes técnicos».

En cuanto al personal administrativo, la realidad, según el gobierno de Castro, es que «resulta más eficiente reforzar el departamento con personal técnico, por eso hemos puesto en marcha un proceso de selección de un segundo trabajador social, que se incorporará de forma interina». Por último, señalan que «toda la documentación requerida por la inspección fue enmendada, actualizada y acreditada, algo que está perfectamente detallado en el documento oficial; porque lo que la inspección confirma es exactamente lo que este gobierno lleva advirtiendo internamente e intentando solucionar, frente a la resistencia de trabajadores que decidieron saltarse procedimientos obligatorios».