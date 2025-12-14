Aumentan las visitas en grupo al Nacimiento artesanal de Valga

Cada vez son más los colectivos socioculturales, colegios, asociaciones vecinales y entidades de todo tipo que deciden organizarse para realizar visitas grupales y guiadas al Belén Artesanal en Movimiento del Concello de Valga.

Desde la asociación Amigos do Belén dan cuenta de ello y recuerdan que cualquiera puede concertar cita previa para asistir a estos recorridos en grupo por esta original composición artística en la que se muestran más de 4.000 figuras que recuerdan las más típicas estampas navideñas, pero también escenas propias de la más rabiosa actualidad.

Y desde el Concello citan como ejemplo de las visitas grupales recibidas ya el caso de «Os Merendainas», un grupo de 23 senderistas de Noia, Valga, Catoira, Dodro y otras localidades que hicieron del Nacimiento «el punto de partida de una ruta por el municipio que los llevó también a la playa de Vilarello, el Miradoiro da Perdiz y la laguna de Mina Mercedes».

Niños observando el Belén. / FdV

Otros grupos destacados en el Belén de la parroquia de Campaña fueron los integrados por usuarios de colectivos como Lar Pro Saúde Mental y A Creba, así como alumnos de los centros educativos de Boiro y Pontecesures «y excursionistas de varias localidades gallegas en viajes organizados por diferentes agencias de viaje».

No faltaron a la cita los niños del Colegio Rural Agrupado (CRA) de Valga ni los refugiados del centro de acogida de Valga, a quienes «su profesora de castellano explicó el significado del Belén y su carácter artesanal».

Al hilo de esto, en el Concello detallan que «para la mayoría de los refugiados la tradición cristiana del Belén era desconocida, ya que son musulmanes, pero algunos como Mahamadou, de Mali, dijeron que les ha gustado mucho y que quieren conocer cosas típicas y tradicionales de la tierra en la que están acogidos».

Entre los refugiados «también hay cristianos como Emil, procedente de Guinea Conakry, quien dijo que en su país también montan Belenes, pero en las iglesias, mostrándose sorprendido con el de Campaña, que le encantó y desea volver a visitar», explican en el gobierno local.