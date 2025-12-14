Las asociaciones y traídas de agua de la comarca reciben ayuda de la Diputación

La Diputación de Pontevedra ha destinado en los últimos dos años cerca de medio millón de euros a más de 40 asociaciones socioculturales y comunidades de aguas de Cambados, Meis, Ribadumia, Sanxenxo, Vilagarcía de Arousa y Vilanova de Arousa.

Son once las comunidades de usuarios de aguas de estos municipios del entorno de O Salnés las que reciben ayudas por valor de cerca de 125.000 euros para mejorar sus instalaciones y regularizar sus traídas. Además de 30 colectivos vecinales beneficiados con más de 340.000 euros para adquirir equipamientos y mejorar o renovar sus instalaciones y locales sociales.

El presidente de la Diputación de Pontevedra, Luis López, junto al diputado de Acción Comunitaria, el vilanovés Javier Tourís, destacó este hecho en la I Gala Provincia Comunitaria, e insistió en el compromiso del ente provincial con un movimiento vecinal que aúna a más de mil colectivos en el conjunto de la provincia. López aprovechó para adelantar que, en 2026, las líneas de ayudas dirigidas al tejido vecinal crecerán un 20% para seguir impulsando recursos para un colectivo «que nos está permitiendo construir una provincia más avanzada, participativa y cohesionada».

En lo que respecta a esta comarca, tres colectivos de Cambados están siendo beneficiados con más de 34.000 euros de la línea de ayudas Provincia Comunitaria para comprar equipamiento y mejora de sus infraestructuras.

Además, otras seis entidades de Meis se beneficiarán de cerca de 80.000 euros: cuatro recibirán cerca de 40.000 euros para mejorar y reparar las instalaciones de sus traídas y manantiales y otras dos asociaciones también 40.000 para comprar equipamiento y acondicionar sus locales sociales.

De Ribadumia son cuatrero las entidades que reciben más de 54.000 euros de las líneas de ayuda de Acción Comunitaria de la Diputación. Tres de ellas contarán con más de 38.000 para renovar y mejorar sus traídas y ejecutar obras en sus depósitos y la asociación de vecinos de San Andrés de Barrantes cerca de 7.000 para dotar el local social de equipamiento técnico.

En Vilagarcía son 15 las entidades beneficiarias, que reciben 151.000 euros. En este caso se trata de dos comunidades que contarán con 30.000 euros para instalar sistemas de potabilización, nuevas tuberías y reparar y mejorar sus instalaciones y de 12 asociaciones que, con cerca de 121.000 euros, adquirirán mobiliario y material técnico, así como mejoras en sus locales.

En Vilanova son ocho las entidades que recibirán más de 78.000 euros. De ellas, la Comunidade de Usuarios de Auga de Serantes se beneficiará de 15.000 para realizar mejoras en su depósito y renovar la concesión de la traída, mientras las otras siete contarán con cerca de 63.000 para adquirir equipamientos y realizar obras de mejora en sus locales y en la prestación de sus servicios.

Foto de familia de la Gala Provincia Comunitaria, con comunidades de aguas de O Salnés. | G. Santos

Por último, en el caso de Sanxenxo, cinco asociaciones reciben más de 62.000 euros para adquirir equipamiento para sus locales sociales.

Eso en lo que a O Salnés se refiere, porque en la comarca de Pontevedra cerca de 1,4 millones de euros los destinados por la Diputación a 129 asociaciones y comunidades de aguas de los Ayuntamientos de Barro, Campo Lameiro, A Lama, Poio, Ponte Caldelas, Pontevedra y Vilaboa.

Son 65 comunidades de usuarios de aguas las que recibirán ayudas por valor de cerca de 700.000 euros para mejorar las su instalación y otras 22 más de 94.000 euros para regularizar sus traídas.

Por su parte, 42 asociaciones y colectivos vecinales de este entorno serán beneficiadas con más de 502.000 euros para adquirir equipación y mejorar y renovar sus instalaciones y locales sociales.

En el caso del Ayuntamiento de Pontevedra son 272.000 euros en ayudas. Así, un total de 14 comunidades de aguas recibirán 126.000 euros para mejorar las traídas y el sistema de control y calidad, reparar depósitos y redes de distribución, realizar nuevas conexiones con manantiales o instalar nuevas tuberías.

Otras tres contarán con cerca de 13.000 euros para renovar las concesiones de sus traídas y y 14 asociaciones se beneficiarán de más de 132.000 euros para adquirir muebles y equipos técnicos y mejorar sus locales sociales.

A todas estas ayudas se suman las entregadas en la comarca de Caldas, de las que ya se destacaban hace días en FARO las concedidas al Ayuntamiento de Valga, con doce los colectivos beneficiados con cerca de 115.000 euros.

Se trata de entidades como la Coral Polifónica Santa Comba, la asociación vecinal, sociocultural y deportiva de la parroquia de Campaña, la asociación de vecinos de Balleas, la vecinal, cultural y deportiva de Cordeiro y la Asociación Mulleres Rurais Albor.

Junto a ellas, la Asociación de Amigos do Belén, asociación vecinal y cultural de Vilarello, asociación de Casal de Eirigo, asociación de Santa Lucía e San Antonio, la de Vilar-Vilarello, la de Cerneira y la de Xanza.