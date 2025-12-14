As Covas accede a un proyecto estatal de educación artística

El CEIP As Covas de Meaño ha recibido en los últimos tiempos dos buenas noticias que lo sitúan como un referente en la protección de los derechos de la infancia y a nivel de proyecto educativo. Y es que por segundo año consecutivo ha renovado la certificación concedida por Unicef y además ha sido uno de los dos colegios gallegos seleccionados para una iniciativa estatal, Centro Planea.

Esta adhesión dará un espaldarazo a un proyecto escolar que se siente en constante reflexión para mejorar su modelo bajo la creencia de que «la escuela es una herramienta de transformación social».

Artistas residentes

Centro Planea es una red de centros, agentes e instituciones culturales impulsada por la Fundación Daniel y Nina Carasso. «Una iniciativa que impulsa la educación artística como motor de participación, pensamiento crítico y transformación social», añaden desde el colegio saliniense. Esto se traducirá en que, durante los tres próximos cursos desarrollará un proyecto artístico de largo recorrido en el que contarán con artistas residentes que trabajarán directamente con el alumnado, profesorado y las familias.

El equipo de este colegio cree que será una «experiencia única para explorar y experimentar con nuevos lenguajes». También destacaron algo meritorio y es que son, junto al CEIP de Barouta-Ames, los dos únicos colegios gallegos incorporados a esta red. «Será, sin duda alguna, una manera poderosa de mirar, pensar e interpretar el mundo».

Por otra parte, As Covas ha renovado por segundo año consecutivo el certificado de Unicef como centro referente en derechos de infancia en España, una lista de la que forman parte casi 300 repartidos por todo el territorio nacional.

En Galicia son diez y el meañés es el único de O Salnés reconocido y con el nivel dos, lo cual significa que ha demostrado un compromiso excepcional con la educación en derechos de la infancia y ciudadanía global, superando la primera fase.

Para ello ha tenido que cumplir una serie de cuestiones como la inclusión de determinados valores y herramientas en su proyecto educativo, además de promover la participación del alumnado y un clima escolar positivo.

Desde la ONG destacan que la evaluación es exigente y recuerdan que la declaración no solo acredita el compromiso de la educación con la protección, la participación y el bienestar de la infancia, tanto en el propio centro como en la comunidad y el entorno digital. También ofrece formación al personal docente y permite a los centros medir el conocimiento de los derechos de la infancia.

«Cada vez hay más centros educativos comprometidos, algo que nos alegra y enorgullece, puesto que son entornos seguros en los que los derechos de cada niño, niña y adolescente se viven en cada decisión, en cada programa y en cada clase. Son una inspiración para toda la comunidad educativa», explica Nacho Guadix, responsable del programa de Educación.