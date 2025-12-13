La Vikinga solo costó 19.547 euros

El Concello de Catoira presume de «una gestión económica formidable» tras dar a conocer las cuentas correspondientes a la Romería Vikinga de 2025, pues requirió de un presupuesto total de 153.012 euros y de las arcas municipales únicamente salieron 19.547, es decir, apenas un 12%.

El concejal de Cultura, Raúl Gómez, destaca que en la pasada edición no solo se mantuvo el equilibrio económico, sino que además se mejoró la calidad de la programación, se incrementaron los servicios y se reforzó la seguridad del evento, calificando la romería como un éxito tanto en términos de organización y gestión económica como de programación y asistencia de público.

El edil nacionalista asegura que buena parte de la vecindad trasladó al gobierno local la sensación de que «será imposible mejorar la romería vivida este verano en 2026».

La batalla librada hoy en las Torres de Oeste (Catoira) con motivo del día grande de la Romería Vikinga 2025. / Gustavo Santos

Añade que «la Vikinga es la fiesta que nos coloca en el mapa internacional, y cuando llegamos al gobierno apostamos por darle un giro total, lo cual ha sido un acierto».

Entre las mejoras introducidas en esta edición, el concejal destacó la presencia de grupos musicales de reconocido nivel, con cachés más elevados, así como avances técnicos y escénicos en el apartado teatral.

El Mercado vikingo «dio también un salto de calidad», con más puestos, una ambientación y animación más cuidada, mayor oferta de merchandising y un plan de medios propio para la difusión en redes sociales.

La producción del evento se reforzó además con gastos que no estaban contemplados en 2024, como el alquiler de un generador eléctrico de reserva —que resultó clave tras fallar el principal durante uno de los conciertos—, un mayor número de aseos públicos y un refuerzo de la vigilancia en las Torres, así como más medios para Protección Civil.

Dos de los protagonistas. / M. Méndez

«Queremos una fiesta ordenada y segura. Y el desembarco volvió a ser muy limpio, dejando atrás las imágenes de gente subida a las Torres, pero para ello es necesario invertir», justificó Gómez.

El edil explicó que estos gastos adicionales, junto con la ausencia de ingresos privados, obligaron al Concello a realizar una mayor aportación que en 2024, cuando la inversión municipal se limitó a 1.000 euros.

En la edición anterior, recordó, el Concello contó con 20.000 euros extraordinarios procedentes del alquiler de uno de los drakkar municipales para el rodaje de una película de Alejandro Amenábar, además de la aportación de Mar de Santiago, ingresos que este año no se repitieron.

Pese a ello, y a un incremento general de los costes, Gómez destacó que el gobierno local logró equilibrar el presupuesto ajustando y suprimiendo otros gastos que en esta ocasión «no fueron necesarios y cuya ausencia ni siquiera se notó en el resultado final».

El alcalde, Xoán Castaño, y el concejal de Cultura, Raúl Gómez, en la pasada Vikinga. / M. Méndez

«Para nosotros es un éxito poder organizar una fiesta del prestigio de la Romería Vikinga aumentando la calidad y sin hacer un agujero en las cuentas municipales, especialmente en la situación económica actual, saliendo de una deuda heredada del anterior gobierno», señaló el concejal, recordando que el pasado ejercicio hubo que hacer frente a 60.000 euros en facturas pendientes de la edición de 2023, organizada bajo el mandato del anterior alcalde, Alberto García.

Raúl Gómez avanzó que el actual grupo de gobierno seguirá trabajando en la búsqueda de recursos y nuevos patrocinadores y que, en la medida de lo posible, se incrementará la aportación municipal para impulsar nuevas propuestas cuando la situación económica lo permita.

Las cuentas de la Romería Vikinga de 2025 ya están disponibles para su consulta en el Portal de Transparencia del Concello y en las redes sociales municipales. El concejal confirma, además, que todas las facturas vinculadas a la fiesta están ya pagadas o reconocidas y en proceso de abono, por lo que quedarán saldadas en breve.