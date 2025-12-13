Valga activa un servicio de conciliación navideño

Con el fin de facilitar la conciliación durante las fiestas navideñas, el Concello de Valga pone en marcha Xornadas creativas de Nadal, dirigidas a niños de 3 a 16 años que podrán divertirse mediante diferentes iniciativas. Los detalles pueden consultarse en el Ayuntamiento y hay cuestiones como plazas limitadas de 30 niños por sesión, entre otras.