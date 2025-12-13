Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Caso ToméERTE StellantisReclamaciones marineros IRPFEstatua BalaídosAranceles Shein y Temu
instagramlinkedin

Valga activa un servicio de conciliación navideño

Con el fin de facilitar la conciliación durante las fiestas navideñas, el Concello de Valga pone en marcha Xornadas creativas de Nadal, dirigidas a niños de 3 a 16 años que podrán divertirse mediante diferentes iniciativas. Los detalles pueden consultarse en el Ayuntamiento y hay cuestiones como plazas limitadas de 30 niños por sesión, entre otras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents