Valga activa un servicio de conciliación navideño
Con el fin de facilitar la conciliación durante las fiestas navideñas, el Concello de Valga pone en marcha Xornadas creativas de Nadal, dirigidas a niños de 3 a 16 años que podrán divertirse mediante diferentes iniciativas. Los detalles pueden consultarse en el Ayuntamiento y hay cuestiones como plazas limitadas de 30 niños por sesión, entre otras.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?
- El héroe de guerra que echó raíces en Vilanova
- El debilitamiento del episodio tóxico habilita tres polígonos bateeiros más en las rías gallegas