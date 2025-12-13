Los talleres infantiles Nadal Chef vuelven con repostería británica
Xuventude ofrecerá tres sesiones con 35 plazas cada una y es necesario que acuda un adulto
L. R.
La programación Nadalízate Vilagarcía 2025 incluye nueva edición de Nadal Chef, los talleres infantiles de cocina con 35 plazas por sesión. La Concellería de Xuventude organiza tres sesiones de esta actividad intergeneracional en la que los niños, de 6 a 11 años de edad, tendrán que participar acompañados de un adulto, preferentemente de sus abuelos o padres, u otra persona mayor de edad autorizada. Así, compartirán la dulce experiencia de la elaboración y posterior degustación de sobremesas típicas navideñas.
Fuentes municipales recordaron que en anteriores ediciones, las recetas elaboradas se centraron en la repostería autóctona de tradición popular, así que este año, para variar, los participantes aprenderán a realizar sencillos dulces tradicionales británicos. Para su elaboración se utilizarán productos frescos de proximidad.
Los talleres se celebrarán los sábados 20 y 27 de diciembre y el 3 de enero. Todos será en la plaza de A Peixería, de 11:30 a 12:30 horas. A cada sesión podrán asistir 35 niños junto con las personas adultas que los acompañen.
La participación es gratuita y la inscripción se realizará el propio día de la actividad, por orden de llegada y hasta completar las plazas que se han habilitado en esta edición.
