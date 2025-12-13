Un SOS para mantener vivo el Entroido de A Illa

El Colectivo Festas Culturais de ACD Dorna lanzó ayer un llamamiento urgente a los vecinos de A Illa para garantizar la continuidad del Entroido en el municipio, una de las celebraciones más emblemáticas para cualquier vecino de la localidad. Este colectivo lleva años organizando actividades paralelas al grueso del Entroido y, ahora, pide que se sumen «nuevas manos, ideas y energías» que sirvan para dar un nuevo impulso al evento».

Es por ello que ha convocado para el próximo viernes, a las 19.00 horas, una reunión en el salón de plenos del Concello para iniciar los preparativos de lo que será el Entroido 2026. Desde Festas Culturais explican que «el Carnaval es mucho más que una fiesta, es parte esencial de la identidad cultural de A Illa, un espacio de libertad creativa, humor, crítica social y tradición compartida». Insisten en que «su naturaleza anárquica, espontánea y profundamente popular lo ha con vertido en uno de los acontecimientos más queridos por la comunidad, pero para que esta celebración continúe viva y organizada, es imprescindible contar con un grupo amplio de personas dispuestas a colaboras; sin compromiso va a ser difícil sacar adelante todos los actos que organizamos, y perder esta fiesta, sería perder una parte fundamental de la historia de A Illa».

Insisten en que «el Carnaval no puede sobrevivir sin participación, por eso queremos gente con ganas de trabajare ideas para que la programación refleje la diversidad y el espíritu de toda la comunidad».