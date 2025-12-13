Seage alerta del «caos» en la recogida de residuos

Juan Manuel Vidal Seage, portavoz del grupo municipal del Partido Popular de Pontecesures, advierte del «grave problema» en el que está inmerso el Concello en relación con el servicio de recogida y tratamiento de residuos, que se presta desde el año 2005 a través de la planta de Lousame, gestionada por la Mancomunidade de Barbanza.

Según los populares, este modelo fue impulsado en su día por un gobierno local encabezado por el BNG como alternativa a Sogama, pero ha demostrado ser «un fracaso absoluto».

Seage señala que se trata de un sistema «totalmente ineficiente», con un coste muy superior al de Sogama, ya que el tratamiento de residuos supera los 150 euros por tonelada, frente a los 108 euros que, según indica, cuesta en la entidad autonómica. Además, sostiene que el modelo de la Mancomunidade de Barbanza es «incompatible con la normativa europea».

Añade que la gestión de residuos por parte de la mancomunidad «se encuentra en quiebra técnica y con deudas muy elevadas» que, según denuncia, se pretenden trasladar ahora a los concellos y, en última instancia, a los ciudadanos.

En este contexto, el edil popular advierte de que Pontecesures se encuentra en una situación de «grave riesgo» por la decisión de la alcaldesa, Maite Tocino, de mantener este servicio.

A su entender, esta postura responde únicamente a la «obstinación de defender el modelo de residuos del BNG», en lugar de plantear la salida del mismo y la adhesión a Sogama, una opción que el PP considera «mejor tanto para el medio ambiente como para el bolsillo de los vecinos».

El portavoz del PP revela también que la mancomunidad ha llegado a amenazar al Concello con dejar de prestar el servicio a finales de este mes si Pontecesures no se incorpora como miembro de pleno derecho, ya que en la actualidad figura únicamente como concello cliente.

Una posibilidad que califica de «auténtico drama» para la vecindad y supondría asumir un mayor coste económico, al tener que hacerse cargo de una parte proporcional de los gastos generales y de los extraordinarios derivados de la deuda con la empresa concesionaria del tratamiento de residuos.

Según Vidal Seage, el Concello «lleva dos años pagando de forma irregular» la cuota como si fuese miembro de pleno derecho de la mancomunidad, sin manifestar su disconformidad, una situación que atribuye a «una cuestión ideológica de la alcaldesa» y que, en su opinión, perjudica gravemente a los pontecesureños, al provocar una merma de los recursos municipales e incluso abrir la puerta a una subida significativa de las tasas.

Por todo ello, el portavoz popular reclamó al gobierno bipartito, durante el pleno extraordinario celebrado esta semana para abordar este asunto, que abandone cuanto antes el servicio de recogida y tratamiento de residuos de la Mancomunidade de Barbanza y apueste por Sogama, «aunque le produzca sarpullidos».

Y es que permanecer en la planta de Lousame «solo nos aboca a un deterioro del servicio y a un abismo económico en las arcas municipales», asegura el líder conservador.

Finalmente, el edil recuerda que el anterior gobierno local del PP –que él presidía– ya había elaborado un estudio de viabilidad para implantar un nuevo modelo de gestión de residuos urbanos y abandonar el sistema de Barbanza. Lamenta que el actual ejecutivo no haya utilizado ese trabajo previo y continúe, según sus palabras, con una decisión «meramente ideológica».