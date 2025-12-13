Ribadumia asume varios tramos de carreteras provinciales

El departamento de Infraestruturas Públicas e Mobilidade de Deputación y el Concello de Ribadumia firmaron la pasada semana la transferencia de tres tramos de otros tantos viales provinciales a titularidad municipal. Se trata de los tramos situados en la EP-9506 Barrantes -Vilariño, en la EP-9505 ramal de la iglesia de Barrantes, y en la EP-9305 Coirón-Ribadumia-Leiro.

La transferencia de estos tramos lleva varios meses negociándose, pero el acta se firmó la pasada semana, con la participación de Belén Cachafeiro, la responsable provincial del área, y del alcalde de Ribadumia, David Castro. Ambas administraciones consideran que estos tres tramos de los viales tienen una clara característica urbana, por lo que no tiene sentido que sigan siendo de competencia provincial, por lo que se puso en marcha el cambio de titularidad.