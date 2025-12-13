El PSOE culpa a Durán de los vertidos al litoral vilanovés

El PSOE de Vilanova cargó ayer con dureza contra el grupo de gobierno, al que acusa de una «pésima gestión» en la búsqueda de soluciones para los constantes vertidos del alcantarillado que se registran a lo largo del litoral del municipio, amenazando de manera directa a las playas y a las mariscadoras. María José Vales, portavoz del grupo socialista, lamentaba ayer que «otro año más, los vertidos sigan siendo una constante» en lugares como As Patiñas, O Castelete o Rego de Alcalde, una situación que se debe «a la mala gestión del grupo de gobierno, que lo único que busca siempre es la confrontación entre administraciones», una actitud que le lleva siempre «a no conseguir nada».

La socialista recuerda que ya podía existir un tanque de tormentas desde hace tiempo en la red de alcantarillado que conduce hacia la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Tragove, pero «no sabemos por qué tipo de intereses, no se hizo absolutamente nada pese a contar con el terreno para hacerlo». Lo peor de este tipo de actuaciones de Durán, continúan, es que «quien lo acaba pagando muy caro es el sector del mar, que sigue viendo como los vertidos del propio alcantarillado amenazan sus ingresos y forma de vida».

Vales reclama al Concello de Vilanova que «ya es hora de sacar adelante una solución» y recuerda las palabras del propio Durán, que «presume de que ahora ya puede sacarlo adelante al ser la administración que lleva la gestión del litoral del mismo color político». Es por ello que Vales le exige al regidor vilanovés que «actúe, que haga esa obra tan necesaria y que se deje de sus demagogias habituales».

Los vertidos del alcantarillado a la ría son prácticamente una constante, especialmente cuando llueve, poniendo en riesgo la producción marisquera de varias playas del litoral vilanovés.