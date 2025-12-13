Piden tres años y medio de prisión tras intervenirle 0,72 gramos de cocaína

Tres años y siete meses de prisión, así como una multa de 500 euros. Esa es la pena que solicita la Fiscalía para un vilagarciano que fue sorprendido por la Policía Nacional mientras vendía cocaína en la calle.

Los hechos que se van a juzgar se remontan a las 20.05 del 11 de enero de 2024 cuando el acusado, con antecedentes penales, fue sorprendido por agentes de la Policía Nacional, «vendiendo con ánimo de promover el consumo de estupefacientes», en una calle de Vilagarcía de Arousa a otro individuo. El objeto de la venta era un envoltorio de plástico que contenía cocaína, recibiendo a cambio nueve euros.

Los agentes de la Policía Nacional procedieron a un registro y descubrieron que el individuo ahora acusado se encontraba en posesión de otros cuatro envoltorios de plástico preparados para su venta y distribución a terceros. La incautación en ese momento fueron los nueve euros, así como la sustancia intervenida, que era un total de 0,72 gramos de cocaína con una pureza de 96,11% y un valor en el mercado ilícito de 216,04 euros.

Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas tóxicas que causan grave daño a la salud por lo que consideran que el acusado debe ser condenado a los tres años y siete meses de prisión, así como al pago de 500 euros de multa.