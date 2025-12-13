O Grove aspira a disponer de once agentes de policía en octubre de 2026

O Grove es un municipio que a pesar de multiplicar su población por cuatro en los meses de verano dispone de un servicio de Policía Local precario. Tanto, que los agentes ni siquiera realizan turnos nocturnos, lo cual genera una preocupante sensación de inseguridad, impropia de un destino turístico tan importante como este.

De ahí que todo lo que tenga que ver con este departamento se convierta en una noticia de alcance. Más aún cuando el alcalde presentan en sociedad a cuatro nuevos miembros e insiste en su objetivo de mejorar el departamento.

Eso es lo que hizo ayer, haciéndose acompañar de los cuatro nuevos policías, ya asignados a la localidad meca y que toman posesión «estos días». Aunque eso no significa que vayan a empezar a prestar servicio, pues «enero deben iniciar su fase de formación en la Academia Galega de Seguridade, para realizar prácticas en julio y agosto, lo cual ya nos vendrá muy bien, y, con un poco de suerte, incorporarlos en octubre».

De este modo «mejoraremos considerablemente el servicio y seguiremos trabajando para ver si somos capaces de alcanzar la docena de agentes y, en los siguientes años, llegar a los 17 que nos habíamos marcado como objetivo».

Actualmente, resalta el alcalde, son nueve los efectivos policiales disponibles, «pero uno está a punto de jubilarse y otro agente está asignado a medio ambiente y urbanismo, lo cual quiere decir que en realidad son solo siete los que están en la calle».

Y entre organización de turnos, días libres, vacaciones y demás el número se reduce notablemente, de ahí la escasa presencia policial en las calles mecas que tanto critican vecinos y empresarios.

«Trataremos de ir mejorando poco a poco la situación de la Policía Local», proclamaba el alcalde cuando ayer daba a conocer el «fichaje» de los cuatro jóvenes agentes.