«Nanuk» y «Mika», terapeutas peludos en el centro de día cambadés
Las sesiones de Servizos Sociais llegan a los usuarios para trabajar aspectos como la movilidad y el sistema cognitivo
Los usuarios del centro de día de Cambados disfrutar ayer de una jornada diferente y estimulante gracias a los perros adiestrados de la firma especializada Cocan.
Pero la jornada, impulsada por la Concellería de Servizos Sociais, no solo permitió una interacción con mascotas preparadas, lo cual supone unos beneficios a nivel emocional además de a nivel terapéutico.
Las monitoras y dos de sus peludos de terapia, «Nanuk» y «Mika», realizaron diferentes juegos destinados a trabajar aspectos como la movilidad, el sistema cognitivo. Y sobre todo arrancaron grandes sonrisas a las personas que hacen uso de este servicio.
También a la concejala de Servizos Sociais, Regina Núñez, que ha puesto en marcha la iniciativa con una ayuda de 1.700 euros de la Diputación, incluyendo sesiones dirigidas a menores en situación de vulnerabilidad.
El objetivo en este caso es trabajar cuestiones que pueden ir desde las relacionadas con la etapa educativa hasta la de las emociones y mejorar las relaciones con los demás.
