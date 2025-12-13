Más de un millón de euros para los viales de Baión

La junta de gobierno de la Diputación de Pontevedra aprobó ayer el proyecto de ejecución de las obras de mejora de la seguridad vial en dos viales que atraviesan la parroquia vilanovesa de Baión, obras que tendrán un presupuesto de 1,3 millones de euros. El proyecto al que se ha dado luz verde afecta a un tramo de 2,5 kilómetros de la EP-9703, que une Vilanova con Ponte Arnelas, y otros 400 metros de la EP-9701, entre Baión y András.

La actuación, explicó ayer el presidente de la entidad provincial, consistirá en la reposición del firme existente, a lo que se añadirá la mejora del drenaje mediante la ejecución de cunetas y la instalación de una red de pluviales para evacuar las lluvias. Las obras también incluyen la mejora de la señalización horizontal y vertical para salvaguardar la prestación del servicio público y mejorar la seguridad de las vías. El plazo de ejecución de la obra será de seis meses.

Esta actuación se suma a la que anunció López hace unas semanas en otro tramo de cerca de 600 metros de la EP-9701, con un presupuesto de cerca de 900.000 euros, consistente en la ejecución de una senda peatonal y una zona de convivencia, la renovación del firme y la mejora de la recogida de pluviales y de la señalización. Este último tramo fue el que provocó el enfrentamiento entre el Concello de Vilanova y los anteriores responsables de la Diputación al ser paralizad ala obra cuando prácticamente las máquinas se encontraban a punto de iniciarla. La actuación quedó paralizada hasta que se retomó con el actual equipo provincial.

Las obras en estos dos viales forman parte de un paquete de medidas aprobadas por la Diputación por valor de 3,7 millones de euros, en los que también se incluyen otras actuaciones en municipios como A Estrada y Portas. «Con estas obras tratamos de seguir modernizando las carreteras provinciales, como ya hemos mostrados en estos dos años y medio», explica el presidente provincial. López asegura que las carreteras «son indispensables para la vertebración del territorio y deben estar ern las mejores condiciones».