Las luces de Vigo iluminan la ría de Arousa y la ciudad del Lérez

Un año más, la capacidad hotelera de Vigo se ve desbordada gracias al indiscutible tirón que ejerce su alumbrado navideño. Razón por la cual, como cada mes de diciembre –pero también en noviembre y enero–, los municipios y comarcas de los alrededores –algunas más alejadas que otras– se benefician de la llegada de visitantes que, procedentes de todo el país, buscan un lugar en el que acomodarse durante unos días para poder desplazarse con comodidad a la ciudad olívica y disfrutar de su decoración.

Esto hace que incluso la ciudad de Pontevedra y su comarca, al igual que sucede en la de O Salnés, se beneficien de la llegada masiva de turistas navideños, sacando así un claro provecho al efecto desestacionalizador de las luces viguesas.

Turistas de La Rioja y Portugal que aprovecharon la visita a Vigo para subirse a los catamaranes de O Grove, esta mañana. / FdV

En los hoteles pontevedreses y arousanos no solo se les ofrece la posibilidad de alojarse y desplazarse cómodamente a Vigo en tren o autobús –evitando atascos considerables–, sino que se les brinda la opción de disfrutar de otros muchos encantos.

De ahí que sean cada vez más los hoteles y agencias de viaje que ofertan paquetes vacacionales que combinan la visita a Vigo y su alumbrado con excursiones guiadas por la ciudad del Lérez, Santiago de Compostela e incluso A Coruña.

Esta mañana, sin ir más lejos, medio centenar de mujeres llegadas de Badajoz que se alojan en un céntrico hotel de Vilagarcía se subían al autobús que las había traído a Galicia para desplazarse a Compostela y visitar la Catedral.

Lo hacían tras haber estado durante la tarde-noche de ayer disfrutando de lo que definía como «la gran maravilla de las luces de Vigo».

Algunas de las mujeres de Badajoz alojadas en Vilagarcía que aprovecharon la visita a Vigo para conocer O Grove y Santiago, esta mañana. / M. Méndez

Así se referían al alumbrado algunas de las participantes, convencidas de que «es el mejor del mundo» y «una experiencia que hay que vivir y repetir, porque hay miles de luces y todo tipo de adornos navideños realmente preciosos».

Mientras se apuraban para subir al bus que las llevaba a la capital de Galicia, algunas de las mujeres pacenses destacaban también la visita a la ciudad herculina, mientras que otras decían haber disfrutado «como nunca» surcando la ría de Arousa a bordo de uno de los catamaranes que operan en el puerto de O Corgo.

«Lo del barco ha sido una maravilla, pues hemos visto las bateas y hemos comido mejillones a bordo», indicaba una de la viajeras.

Turistas embarcando en O Corgo, esta mañana. / FdV

Como ellas, un matrimonio llegado de Asturias se alojó hace días en otro de los hoteles del centro de Vilagarcía. Viajaron en su coche desde Avilés exclusivamente para visitar Vigo y ver su alumbrado. «Allí era imposible encontrar hotel, así que decidimos alojarnos en Vilagarcía y desplazarnos en tren a ver el alumbrado para evitar los atascos», esgrimían Jorge y Natalia.

«La verdad es que nos ha resultado muy cómodo y nos ha permitido disfrutar tanto de las luces de Vigo como de Vilagarcía, que es una ciudad pequeña, acogedora y que tiene de todo, incluida una decoración navideña que también nos ha llamado mucho la atención», relataba la pareja asturiana antes de regresar a casa.

Uno de los catamaranes de Cruceros do Ulla, hoy. / FdV

Son solo algunos de los muchos ejemplos que podrían citarse, puesto que «cada vez hay más gente que viene de fuera a ver las luces de Vigo y que aprovecha para pasar unos días en Pontevedra, O Grove y otros municipios de la zona para ver otras cosas y subir a nuestros barcos», apostilla Gonzalo Naveiro, propietario de la naviera grovense Cruceros do Ulla Turimares y uno de los empresarios más implicados en la lucha por la desestacionalización del sector turístico.

Uno de sus catamaranes, por cierto, recibía hoy mismo a un grupo de excursionistas de La Rioja Alta y otro de Portugal que también aprovecharon el fin de semana para visitar Vigo y completaron la experiencia con la singladura por la ría arousana.

«Son grupos que suelen acudir todos los años, como otros llegados de toda España y Portugal, que tanto si se alojan en Vigo como si lo hacen en nuestra comarca o en Pontevedra aprovechan para conocer el cultivo de mejillón, saborearlo a bordo, disfrutar del paisaje e incluso ver muy de cerca a los delfines, como ha vuelto a suceder esta misma mañana», destaca Gonzalo Naveiro.