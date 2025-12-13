Incendios y dana de Valencia explican las medallas al mérito de Protección Civil en Galicia

La lucha contra los incendios forestales que asolaron Galicia el pasado verano y el intenso trabajo realizado para ayudar a los damnificados por las inundaciones de Valencia explican y resumen la gala celebrada esta mañana en A Estrada, con motivo de la entrega de las medallas al mérito de Protección Civil.

Un emotivo acto al que acudió el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, quien destacó «la solidaridad, el compromiso y el trabajo en equipo» que caracterizan a las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de Galicia, valores que, según subrayó, garantizan una atención rápida y eficaz ante las emergencias en todo el territorio.

Acompañado por el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y por la conselleira de Medio Rural, María José Gómez, el presidente del Ejecutivo autonómico agradeció a todos los efectivos su labor conjunta, especialmente en los episodios antes citados.

En relación la dana de Valencia, Rueda recordó que se concedieron 53 placas de plata tanto a los voluntarios que se desplazaron para colaborar en la tragedia como a los efectivos profesionales integrados en el dispositivo coordinado por la Xunta. Y expresó también su agradecimiento «a todas las administraciones gallegas» por el trabajo coordinado llevado a cabo durante aquellos días.

Durante el acto desplegado en A Estrada también se reconoció la trayectoria de 33 voluntarios que cumplieron 25 años de servicio en Protección Civil y se entregaron seis medallas de bronce, una de plata y una de oro, esta a Juan José Muñoz, actual gerente jefe del Consorcio Contra Incendios e Salvamento de Deza e Tabeirós-Terra de Montes.

El presidente con uno de los homenajeados. / FdV

El presidente autonómico felicitó a todos los galardonados y extendió su agradecimiento a las asociaciones de Protección Civil por su «colaboración diaria» en la gestión de emergencias y la prevención de riesgos.

En este sentido, puso en valor el papel de estos colectivos como «una de las partes más importantes de esa Galicia Calidade que tenemos aquí y que queremos llevar al mundo».

Rueda también que Galicia alcanza este año máximos históricos en cuanto al número de voluntarios, con cerca de 4.500 efectivos integrados en las 236 agrupaciones existentes en la comunidad. Un crecimiento que, según indicó, refuerza la capacidad de respuesta ante situaciones de riesgo.

Los protagonistas de la ceremonia. / FdV

Aprovechó su intervención para reivindicar la inversión continuada de la Xunta en formación y equipamiento, aunque «no sea fácil», con el objetivo de que Galicia esté «lo mejor preparada posible» cuando se produzca una emergencia.

En este marco, recordó que el Gobierno gallego ha invertido más de 28 millones de euros desde 2015 en material y nuevos recursos para los servicios de emergencia, además de más de 3 millones de euros en programas de formación.

De cara al próximo año, avanzó que el Ejecutivo autonómico mantendrá su apoyo a la prevención y gestión de emergencias, con el reparto de nuevo equipamiento como tiendas de campaña y kits de seguridad vial.