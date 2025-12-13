La Festa das Uvas de Vilagarcía se equipa con carpas y una suelta de globos «eco»
Ravella hará una suelta de grandes formaciones de racimos
Cambados y A Illa ya tienen abiertas sus aldeas navideñas
Los Concellos de O Salnés y Ullán están inmersos en sus actos navideños. A Illa y Cambados inauguraban ayer sus aldeas con casitas, juegos, atracciones y dulces que alegraron el día a muchos vecinos.
Pero aún queda mucho por delante y, de hecho, aún hay preparativos en marcha para eventos muy esperados como la Festa das Uvas de Vilagarcía.
El Concello lleva días preparando todos los detalles, como una suelta de grandes formaciones de globos en forma de racimos y que serán biodegradables.
Por supuesto, en esta despedida del año por adelantado no faltará el fruto para acompañar las 12 campanadas, las gominolas y el cava.
Ni la música y los photocall para que las cientos de personas que reúne habitualmente puedan inmortalizar el momento.
Todo ello al amparo de una carpa que ayudará si las lluvias deciden regresar.
De hecho, se ha procedido a la contratación de una estructura temporal ante la fachada de la Casa Consistorial y para mantenerla hasta el 6 de enero, pues se aprovechará para la recepción a los personajes más queridos por los niños, los Reyes Magos. Ahí se despedirá una Navidad que se siente en las calles desde hace días.
