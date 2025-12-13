Un evacuado en un incendio en Vilagarcía

Una persona ha sido trasladada esta mañana por inhalación de humo en un incendio ocurrido con una sartén en Vilagarcía.

Se trata del ocupante de una vivienda ubicada en la Calle Paseo Costa Candamo y fue evacuado al Hospital do Salnés.

Los hechos ocurrieron cerca de la una y media de la tarde y las llamas se propagaron por la campana extractora y el mobiliario de la cocina, generando una gran cantidad de humo.

La única persona que se encontraba en la vivienda fue trasladada en una ambulancia del 061 y en el operativo también participaron efectivos del servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía.