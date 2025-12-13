Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un evacuado en un incendio en Vilagarcía

Fue traslado al Hospital do Salnés por inhalación de humo

Un vehículo de emergencias en una intervención anterior en Vilagarcía.

Un vehículo de emergencias en una intervención anterior en Vilagarcía. / Noé Parga

Lucía Romero

Vilagarcía

Una persona ha sido trasladada esta mañana por inhalación de humo en un incendio ocurrido con una sartén en Vilagarcía.

Se trata del ocupante de una vivienda ubicada en la Calle Paseo Costa Candamo y fue evacuado al Hospital do Salnés.

Los hechos ocurrieron cerca de la una y media de la tarde y las llamas se propagaron por la campana extractora y el mobiliario de la cocina, generando una gran cantidad de humo.

La única persona que se encontraba en la vivienda fue trasladada en una ambulancia del 061 y en el operativo también participaron efectivos del servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía.

