Un evacuado en un incendio en Vilagarcía
Fue traslado al Hospital do Salnés por inhalación de humo
Vilagarcía
Una persona ha sido trasladada esta mañana por inhalación de humo en un incendio ocurrido con una sartén en Vilagarcía.
Se trata del ocupante de una vivienda ubicada en la Calle Paseo Costa Candamo y fue evacuado al Hospital do Salnés.
Los hechos ocurrieron cerca de la una y media de la tarde y las llamas se propagaron por la campana extractora y el mobiliario de la cocina, generando una gran cantidad de humo.
La única persona que se encontraba en la vivienda fue trasladada en una ambulancia del 061 y en el operativo también participaron efectivos del servicio municipal de Emerxencias e Protección Civil de Vilagarcía.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?
- El héroe de guerra que echó raíces en Vilanova
- Una lucha intensa que nunca acaba