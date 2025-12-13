Cuatro millones en dos años para mejorar las infraestructuras deportivas

El alcalde de Vilagarcía, Alberto Varela, y el edil de Deportes, Carlos Coira, sacaron ayer pecho de la apuesta por las infraestructuras deportivas que se está realizando desde el Concello y que va a llevar a la administración municipal a invertir cuatro millones de euros en el período 2025-2026 en su mejora. Esos cuatro millones se han repartido o se repartirán en más de 30 actuaciones en materia de infraestructuras deportivas, entre las que destaca, por encima de todas la ampliación de la piscina municipal, que se lleva un buen pellizco de la cantidad.

La mayor parte de esta treintena de actuaciones son demandas de los clubes de mayor o menor antigüedad y que se espera culminar con una serie de actuaciones que Vilagarcía va a presentar al Plan Provincial de Infraestructuras Deportivas. Esta misma semana, la junta de gobierno aprobó un paquete de medidas a realizar en las próximas semanas. Entre ellas, la sustitución de la cubierta de la nave de usos náuticos, la adquisición de una zódiac que la Fundación de Deportes cederá al Club de Remo Vilaxoán mientras no la necesite y la reparación y traslado del antiguo pantalán del Liceo a las inmediaciones de la piscina municipal. También a adquirir mobiliario para los vestuarios de la piscina, el suministro de un nuevo equipo de megafonía para el Sara Gómez o un nuevo colchón para el salto con pértiga en Fontecarmoa.

De cara a 2026, Varela y Coira anunciaron actuaciones que el Concello ejecutará con cargo al Plan de Infraestruturas Deportivas, dotado con 312.000 euros, entre las que se incluirán la mejora energética de los campos de A Pelada, Manuel Jiménez y Bamio así como de los pabellones de Faxilde y A Torre, o acometer las obras en los cierres y en la cubierta de los campos de A Pelada y Vilaxoán. También se pretende adquirir pantallas LED para publicidad en el Sara Gómez para promocionar a los patrocinadores entre otras acciones.

Este plan ya se uso en el actual ejercicio para sacar adelante obras como la mejora de la pista de atletismo la iluminación del campo de Vilaxoán.

Otra de las cuestiones que destacaron ambos ediles fue que ya se ha contratado la redacción del proyecto para la rehabilitación del pabellón de Bamio, que se destinará a actividades deportivas como el balonmano o el tenis, que no tienen apenas espacios en otras instalaciones. También se espera que la próxima semana se reciba el proyecto de la reforma del césped de A Lomba, una actuación que el Concello asume que tendrá un coste elevado pero que también tendrá que buscar financiación mientras se realizan acciones de picado y arenado que «están dando buenos resultados para garantizar el buen estado del tepe en los próximos meses».

Varela no dudó en presumir de Vilagarcía como «una ciudad del deporte», exponiendo que en la ciudad se cuenta con más infraestructuras deportivas que en otras de mayor población. Como ejemplo, recordó que Vilagarcía cuenta con nueve pabellones, siete campos de fútbol, una piscina, un estadio de atletismo, una nave de deportes náuticos y una gran masa social. Esa masa social es la que respalda a los 62 clubes federados que existen en la ciudad a los que se une el Centro de Tecnificación de Vela y la posible llegada de otro de tenis, para el que ya existen contactos con la federación.