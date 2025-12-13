El CIM de O Salnés crea una red segura de hospedaje y taxis para víctimas en riesgo extremo

La Mancomunidade do Salnés dio ayer un paso fundamental en la ayuda a las víctimas de la violencia contra la mujer estableciendo un protocolo de actuación unificado y coordinado entre todas las administraciones para casos de riesgo extremo, sumando una red de taxis y alojamientos temporales para esos momentos críticos tras una agresión, la interposición de la denuncia...

El sistema está pensado para situaciones excepcionales y responde a una verdadera necesidad detectada desde hace tiempo por el CIM comarcal. De hecho, los alcaldes de Cambados, Meis, Meaño, Ribadumia y Vilanova, los Concellos adheridos, firmaron ayer el convenio de colaboración con esta red segura y en presencia de la jefa de la unidad de Pontevedra María José Rodríguez y responsables de la Guardia Civil y Viogén.

Los Ayuntamientos disponían de medios para estos casos, pero existía la necesidad de simplificar el proceso de intervención, de no tener que tramitar caso a caso la autorización ante la autoridad municipal de turno, como consta en el acta de un pleno comarcal de principios de año.

Con este protocolo se establece un «procedimiento coordinado y eficaz para la derivación inmediata de la mujer y, de ser el caso, de sus hijos, garantizando su seguridad y bienestar», detallaron desde el centro comarcal.

Entre sus ventajas también está su activación inmediata y su operatividad todos los días de la semana y las 24 horas, en coordinación con servicios sociales y fuerzas de seguridad, que pueden pedir traslados urgentes en taxi y alojamiento temporal seguro.

Además, se unifica todo y se hace más ágil, estableciendo canales de comunicación y pasos claros para reducir tiempos de respuesta y evitar la revictimización; los autopatronos y alojamientos adheridos garantizan una respuesta en toda la comarca y «se prioriza la seguridad, privacidad y dignidad de las mujeres en todo el proceso», destacaron desde el equipo dirigido por la abogada Mariña Varela.

El presidente comarcal, David Castro, incidió en que se «refuerza la capacidad de respuesta con medidas prácticas e inmediatas, sumando esfuerzos con el tejido empresarial local y agentes para proteger la vida de las mujeres».