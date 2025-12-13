Centolla a 50 euros el kilo, camarón a 120 y nécora a 80, en las plazas de abastos

La Navidad se nota en los adornos de las calles, pero también en el bolsillo de los consumidores. Los precios de pescados y mariscos se han disparado, tanto como consecuencia de la tradicional y costosa influencia de las fiestas como a raíz de los últimos temporales, que mermaron la ya limitada producción de las rías gallegas.

La escalada de precios se nota en las lonjas y se traslada a las plazas de abastos, donde las pescantinas consultadas pronostican que «esto solo acaba de empezar», pues «todo se encarecerá mucho más en los próximos días».

Como si no fueran ya bastante elevadas las tarifas marcadas actualmente por especies como la nécora y el camarón, que esta mañana se despachaban en algunos mercados a 80 y 120 euros el kilo, respectivamente.

Competían con otras como el centollo, que llegaba a los 40 o 45 euros, y que podía alcanzar los 50 si se trataba de centolla.

En lonja pueden citarse los 30 euros más IVA pagados ayer por la almeja fina en O Grove, donde el camarón salió a 105, el centollo a casi 39, el bogavante a 58 y la nécora cotizó a un máximo de 74 euros.

El puesto de Benito Pérez, en la plaza vilagarciana. / Iñaki Abella

Podría decirse que ese es el techo a diez días de Nochebuena, aunque bien es cierto que, dependiendo del vendedor, del tamaño y calidad del producto o de su origen, el coste puede ser inferior en los mercados de abastos, tal y como se constataba hoy en los de Vilagarcía, O Grove, Cambados y Pontevedra.

En la abarrotada plaza vilagarciana, por ejemplo, Tania Chao vendía ayer la nécora pequeña de la ría a 35 euros el kilo, mientras que la mediana salía a 45 y la grande alcanzaba los 70.

Es su puesto, que pertenece a Mariscos Gallego y es uno de los que más producto despachan en el mercado municipal vilagarciano, también era posible adquirir la almeja babosa a 32 y 40 euros, dependiendo del tamaño.

Asimismo, la centolla de O Grove costaba 40, el centollo de la misma lonja, 32, el buey de mar irlandés se vendía a 15 y el camarón, a precios de 85, 95 y, el más grande, 110.

El tamaño también importa en el caso de la cigala, que Mariscos Gallego despachó a 45, 60 y 70 euros el kilo, mientras que el percebe se quedaba en 50.

Justo al lado, en el puesto del cambadés Benito Pérez, la almeja babosa se comercializaba a 40 euros, situándose la rubia a 35, la japónica en 20 y la chirla o almeja blanca, en 22.

Tania Chao, la vendedora de Mariscos Gallego. / M. Méndez

Por su parte, el buey de mar salía a 16, el bogavante a 62 euros el kilo, la volandeira de Cambados a 14, centollo a 32, centolla a 40 y la navaja se vendía a 28, que aunque parezca elevado es un precio más asequible que el marcado hace unos días, cuando a causa de los temporales y la consiguiente escasez llegó a venderse en la plaza a 32.

«Son precios que van a ir a más a medida que se acerque la Navidad», sostiene Benito Pérez, que también vendía percebe a 80 y mejillón a 3 euros, siendo este el marisco más barato, pero también el más escaso, a causa del episodio tóxico que mantiene cerradas la mayoría de las bateas gallegas desde octubre.

Desde el Mercado de Pontevedra, Margarita Barreiro Pérez explicaba que la cigala pequeña salía 48 y la grande, a 65, situándose el camarón a 30, 55 y 95 euros.

La titular de Pescados y Mariscos Margarita también vendía el percebe pequeño a 55, nécora a 38 y 48, buey irlandés a 22, centolla a 48, japónica a 22 el kilo y la docena de volandeiras a 13 euros.