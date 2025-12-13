Catoira no para el Madruga en Navidad

El Concello de Catoira ofrecerá el plan Madruga durante las vacaciones para facilitar la conciliación, siempre que exista una demanda mínima de diez niños, además de los que quieran hacer uso de manera puntual durante algunos días de vacaciones. El alcalde, Xoán Castaño, explica que quienes usarlo por primera vez pueden adquirir el bono en Servizos Sociais.