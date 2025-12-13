Carril recibirá a Papá Noel y al Grinch en barco y con una fiesta

La Asociación Cultural Gato Negro de Carril tiene preparada una programación especial de Navidad que se extenderá hasta enero con diferentes propuestas culturales y de ocio.

Así, el próximo sábado día 20 habrá manualidades navideñas, una vi sita del Apalpador y la actuación del Orfeón Voces Graves de Arousa.

Al día siguiente, el domingo, la plaza de A Liberdade acogerá una gran chocolatada de Papá Noel, en la que no falarán la música, talleres de globoflexia, pintacaras... A partir de las 17.00 horas.

También habrá actuación con Rudi Dudi y uno de los personajes más queridos por los niños llegará en barco al puerto de Carril sobre las 18.30 horas, acompañado por el Grinch y el grupo Malveiras. En el local social habrá chocolate, villancicos y dulces. Además, este día el IES O Carril acogerá un mercadillo solidario.