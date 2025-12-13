Carril recibirá a Papá Noel y al Grinch en barco y con una fiesta
L. R.
La Asociación Cultural Gato Negro de Carril tiene preparada una programación especial de Navidad que se extenderá hasta enero con diferentes propuestas culturales y de ocio.
Así, el próximo sábado día 20 habrá manualidades navideñas, una vi sita del Apalpador y la actuación del Orfeón Voces Graves de Arousa.
Al día siguiente, el domingo, la plaza de A Liberdade acogerá una gran chocolatada de Papá Noel, en la que no falarán la música, talleres de globoflexia, pintacaras... A partir de las 17.00 horas.
También habrá actuación con Rudi Dudi y uno de los personajes más queridos por los niños llegará en barco al puerto de Carril sobre las 18.30 horas, acompañado por el Grinch y el grupo Malveiras. En el local social habrá chocolate, villancicos y dulces. Además, este día el IES O Carril acogerá un mercadillo solidario.
- «Tuve que renunciar a mucho y adaptar mi vida para conseguir ser jueza»
- Portos pone a la venta un velero varado en el muelle de Cambados
- Calzados Acosta, el comercio más antiguo de Vilagarcía que resiste tras más de 120 años de historia
- Pasa consulta en el centro de salud de O Grove sin estar activo en el Sergas
- Álvaro Carou sufre un susto cardiovascular en Valencia
- ¿Se la juega Vilagarcía con el número 37.888?
- El héroe de guerra que echó raíces en Vilanova
- Una lucha intensa que nunca acaba