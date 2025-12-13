La campaña de la vieira en Arousa peligra y las cofradías discrepan sobre si abrirla o cancelarla

La posibilidad de que este año no haya vieira de la ría de Arousa en las comidas de Navidad es cada vez más real y, en todo caso, de haberla, vendrá con restricciones no vistas desde hace tiempo. El informe preliminar sobre el estado del recurso recomienda no faenar en todas las zonas autorizadas porque certifica los peores presagios: hay muy poca cantidad y donde la hay, destaca por su escaso tamaño comercial.

El lunes habrá una reunión determinante entre la Consellería do Mar y las cofradías de Cambados y Rianxo. Conocerán los detalles de las recomendaciones emitidas el jueves por el CIMA y luego plantearán sus posturas sobre la extracción, que ya va tarde, pues el año pasado abrió a principios de diciembre.

A día de ayer, eran totalmente opuestas. Mientras San Antonio pensaba en una apertura aunque sea comedida y con restricciones, en Virxe do Carmen apuestan por que este año no haya campaña.

La decisión final la tendrán las autoridades autonómicas, que se basarán en estos informes técnicos que, cabe recordar, son la primera parte de un estudio más amplio, que se extenderá hasta 2027 para tener una serie histórica de un recurso que ya viene dando síntomas de agotamiento -por lo que sea, eso quieren saber- desde hace tiempo, sobre todo en bancos exteriores de la ría donde siempre era abundante.

El caso de la almeja roja

Con todo, ayer viernes se levantó el cierre en la zona IV después de que las analíticas del Intecmar determinaran que los niveles de ASP están por debajo del máximo legal permitido. Una toxina que hasta ahora venía siendo el principal enemigo de la extracción, pues anteriores campañas se vieron afectadas por episodios persistentes.

Precisamente esta zona interior es la propuesta que llevará bajo el brazo el patrón mayor cambadés, Alejandro Pérez. «Solicitaremos que por lo menos se pueda faenar en O Galiñeiro durante una semana o el tiempo que se pueda. Sabemos que tampoco va a haber mucha, pero así también podríamos ver por lo menos cómo está la situación. No es lo mismo hacer un lance para tomar unas muestras que para la extracción y esta suele ser una zona de bastante marisco porque hay bateas, es fangosa... Tenemos un poco de esperanza de que aquí podría haber suerte y pensamos en lo que pasó con la almeja roja, la cosa pintaba negro oscuro y aún hoy hay rañeiros haciendo los topes», declaró.

No obstante, el cambadés reconoce que es preciso salvar las distancias, pues llevan varios meses sumando pruebas confirmando la escasez, lo cual ha llevado «a los técnicos a recomendar que no se extraiga en algunas zonas. Es cierto que hay muy poca en la mayoría de ellas y donde la hay, la gran parte no llega al tamaño comercial. En los lances de los muestreos vienen arrastrando unas 50 unidades y de ellas, entre 30 y 40 son pequeñas», lamentó.

«Lo vamos a sobreexplotar»

Ante estas perspectivas, su homólogo rianxeiro, Miguel Iglesias, fue ayer contundente: «Este año no debería haber campaña si queremos recuperar el recurso, porque lo vamos a sobreexplotar y luego nos lamentaremos».

De hecho, tampoco ve con buenos ojos una apertura parcial porque «es lo mismo, el marisco desova para otras zonas» y espera que la Xunta acepte su propuesta y que «tomen medidas porque la verdad es que no las veo. Están dando permisos temporales para el rastro de vieira y volandeira a diestro y siniestro, a barcos que no son del bou de vara. Llevamos diez años pidiendo que paren esto, que no los concedan, que la flota es suficiente... Al final, lo que consiguen es sacarle valor a los barcos de este arte».

Rianxo tenía la intención de volver a repetir como el año pasado, de solicitar un plan propio de extracción en lugar de ir con Cambados, que tiene la mayor flota. Lo pidieron hace un mes, pero fue denegado recientemente por los niveles de toxina, así que «enterarnos de repente que hoy -por ayer- se abre la IV, nos parece un cachondeo», se quejó su patrón mayor.

La anterior fue de las peores con 47 toneladas

Los muestreos realizados este año sobre el stockaje de vieira en la ría de Arousa responden precisamente a una petición de la Cofradía de Cambados, preocupada por la escasez que viene notando en los últimos años y sobre todo en zonas buenas de toda la vida, exteriores; bancos naturales donde siempre eran un seguro trabajar.

La presencia de recurso de tamaño comercial ha menguado en los últimos ejercicios y a la flota cada vez le estaba costando más hallar las preciadas unidades de más de 12 centímetros, lo más demandado por la hostelería, uno de los principales compradores de este mercado en Navidad, el momento álgido de ventas.

Siempre han sido bastante excepcionales, pero las dificultades cada vez mayores para hallarlos vienen acrecentando los temores sobre uno de los principales recursos para la economía pesquera de esta villa. El año pasado cerraron una de las peores pesquerías de los últimos años, con una producción de unas 47 toneladas.

Independientemente de la decisión que tome la Xunta para este año, el CIMA mantendrá la investigación sobre el bivalvo hasta 2027. Con ella se espera obtener respuesta sobre los motivos de la situación.