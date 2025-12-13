Cambados afronta un aumento de trastos abandonados en la calle

El Concello de Cambados ha detectado en los últimos tiempos un incremento en el abandono de basura voluminosa por las calles, así que se ha visto obligado a realizar un llamamiento «al civismo» de la ciudadanía y a recordar la existencia de un servicio gratuito accesible a cualquiera con una simple llamada.

Los trastos que están proliferando tanto en las parroquias del rural como en las calles del centro urbano, incluso detrás de la Casa Consistorial, se corresponden mayormente con restos de obras, muebles y colchones, «lo que genera situaciones de feísmo y deterioro de la imagen urbana», comenta el Ayuntamiento.

Por si acaso alguien no se ha enterado aún, sus responsables también recuerdan que la recogida de voluminosos no se realiza junto a la de la basura doméstica, sino que cuenta con un servicio específico propio y gratuito.

De este modo, recuerda que los interesados en realizar depósitos de este tipo pueden llamar al número de teléfono 616 763 544 y solicitar la recogida, que se realiza en determinados días y para lo que solo es necesario dejar la basura en el lugar y el día que le indiquen.

Foto aportada por el Concello sobre otro caso.

También es posible llevarla directamente al punto limpio del polígono de Sete Pías, que funciona en horario de lunes a viernes de 8.00 a 15.00 horas. Allí, el material recibido se clasifica para su correcto procesamiento de destrucción o reciclaje, pues también hay un servicio de recuperación de trastos pasados que pueden interesar a alguien, dándoles una segunda vida.

Detalles

En todo caso, el cuatripartito «apela al civismo de todos» recordando que «un pueblo limpio no es el que más se limpia, sino el que menos ensucia». También que estos abandonos que se están incrementando en los últimos tiempos «provocan molestias al resto de la ciudadanía y suponen un coste extra para los servicios municipales», añaden en un comunicado, agradeciendo también «la colaboración de los vecinos».

Con todo, recuerdan que estos comportamientos pueden ser sancionados. La ordenanza municipal vigente en materia de residuos sólidos urbanos contempla el régimen de la ley gallega y esta establece que el abandono de residuos no peligrosos puede considerarse una falta grave, con multas de 901 a 45.00 euros. Esto sube si se trata de elementos de riesgo y que hayan provocado un daño probado.