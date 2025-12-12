Zona Aberta sortea 3.000 euros en premios y organiza actividades navideñas en Vilagarcía

Zona Aberta presentó su campaña de Navidad con 3.000 euros en premios y un completo programa de actividades para dinamizar el comercio de Vilagarcía. Bajo el lema «Fai voar o Nadal!», la asociación sorteará tres vales de compra de 1.000 euros entre quienes presenten sus tickets de compras realizadas en los establecimientos adheridos y rellenen las papeletas. El sorteo se celebrará el 8 d enero.

La animación en la calle incluirá el «Nadal de Conto Disney» el 20 de diciembre; una «Chocolatada Zona Aberta» el domingo 21 en la calle Clara Campoamor, vinculada a la presentación de tickets de compra; y una «Chocolatada Solidaria» el viernes 26 en la plaza de España, en la que se recogerán juguetes para Cáritas.

Ya en enero, el domingo 4, la calle Castelao acogerá la actividad «Foto Paxes Reais», que permitirá a las familias fotografiarse con la comitiva de los Reyes Magos.