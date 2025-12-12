Vilagarcía tratará «Contra la guerra y el genocidio de Gaza» con música, poesía y análisis

El Auditorio de Vilagarcía acogerá mañana sábado (20.00 horas), el acto «Contra la guerra y el genocidio de Gaza», una propuesta impulsada por el escritor palestino y vecino de la ciudad Anan Abdalah, con el respaldo del Concello de Vilagarcía. La iniciativa combinará música, poesía, análisis jurídico y testimonio periodístico con el objetivo de reflexionar sobre las guerras y denunciar la tragedia humanitaria que sufre la población civil en Gaza.

Durante la presentación, Alberto Varela agradeció a Abdalah que comparta con los vilagarcianos una jornada para «pararnos a pensar que el mundo es muy injusto en muchas ocasiones». El regidor destacó que se trata de un acto que permitirá a la ciudadanía reclamar que «este genocidio se pare de una santa vez».

Anan Abdalah explicó que el acto arrancará con la lectura de un manifiesto contra la guerra. La música correrá a cargo del pianista Juan Carlos Porto y del violinista Jorge Hortal y de la cantante Alba González. También intervendrá la catedrática de Derecho Internacional de la Universidade de Vigo, Laura Carballo, para abordar los aspectos legales de las guerras y detenerse en particular en la situación de Gaza.

La poesía tendrá un papel destacado en la programación. Abdalah avanzó que se recitarán textos inspirados en la experiencia de la guerra, con poemas de autores palestinos traducidos al gallego, además de lecturas en árabe y castellano. De esta parte se encargarán Miriam González y Nour Al-Hussen. El análisis y la memoria periodística llegarán de la mano del reportero Alfonso Armada, que cubrió en primera línea guerras como las de Ruanda o los Balcanes. Junto a él, participarán periodistas locales como Serxio González, Fernando Salgado y Fátima Freiro.