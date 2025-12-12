Vecinos de Viliquín reclaman la reposición de un espejo de tráfico en una curva estrecha

Los vecinos de Viliquín, en el Concello de Meaño, han mostrado su malestar con la administración local por la falta de un espejo que mejore la seguridad del tráfico en una curva de la carretera EP-9207, que comunica los lugares de Dena y A Vichona.

Se trata de una carretera que da acceso tanto al polígono de Nantes como a la Autovía do Salnés, y que, por ello, tiene una alta densidad de tráfico en los últimos años. Los vecinos advierten de que existió un espejo de tráfico ya que la curva tiene muy poca visibilidad, además de ser estrecha, lo que dificulta el tráfico en ambos sentidos, por lo que, según los afectados, en esa zona son frecuentes los percances y accidentes de tráfico con daños materiales.

Un espejo que había instalado este año el Concello y que agradecían los usuarios para evitar los sustos en esa curva, pero que acabó roto fruto de un acto vandálico. Hace más dos meses que falta y varios vecinos han solicitado su reposición.