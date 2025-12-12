UPTA expone a Hacienda su plan para rebajar la presión fiscal a los autónomos
Eduardo Abad reclama medidas que supondrían un ahorro medio anual de 2.000 euros en impuestos
A.M.
La Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) ha participado en un foro de la Agencia Tributaria, en el que ha expuesto su planteamiento de rebajar la presión fiscal sobre los trabajadores por cuenta propia cuya facturación sea inferior a los 35.200 euros anuales.
En concreto, la organización que preside el vilagarciano Eduardo Abad reclama una rebaja fiscal de cinco puntos en el impuesto sobre la renta que pagan los autónomos tanto al Estado como a las comunidades autónomas. Se trata de una propuesta que Abad ya expuso recientemente en Vilagarcía, y que supondría, según sus cifras, un ahorro en impuestos de unos 2.000 euros anuales para los autónomos.
En el foro de la Agencia Tributaria, UPTA expuso que para compensar la pérdida de recaudación que esto conllevaría, el Estado podría incrementar entre cinco y siete puntos el impuesto de sociedades a las empresas que facturen más de cuatro millones de euros anuales. Abad sostiene que, «es necesaria una imposición directa más justa, progresiva y equilibrada» para no ahogar al sector autónomo.
