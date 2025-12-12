San Vicente cobró en dos años 100.000 euros del acuapark

La comunidad de montes de San Vicente de Nogueira (Meis) convoca una asamblea ordinaria que se celebrará el 20 de diciembre en el centro multiusos de Mosteiro. La primera convocatoria es a las 18.30 horas, y en caso de no haber quórum en ese momento, la segunda convocatoria será a las 20.30 horas.

En la orden del día figura la aprobación de las cuentas de 2023 y 2024, así como la presentación de las inversiones a realizar hasta 2028.

También se expondrán al parecer de los vecinos sendas solicitudes de la asociación Gandeiros do Castrove y Virxe dos Dolores e Nosa Señora do Carmen, y se informará a los asistentes de que ha finalizado el mandato de la actual junta rectora y de que se convocan elecciones.

Es también muy probable que salga a colación en algún momento el proyecto del parque acuático, que se está construyendo en terrenos de esta comunidad de Meis.

En este sentido, los anteriores promotores del parque, Crelpabe, abonaron 81.000 euros a la comunidad de montes en 2023; y la empresa actual, Aquapark Rías Baixas, pagó 24.200 euros en concepto de alquiler de los terrenos.

Hay vecinos que han mostrado su malestar con la actual junta rectora por el hecho de no haber convocado asambleas en los dos últimos años -es obligatorio hacer una anual- y que exigirán explicaciones más detalladas de aspectos como la venta de madera o los gastos.