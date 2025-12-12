Rubén Simeó y la Banda de Ribadumia protagonizan un concierto con temas de ABBA y Bon Jovi este domingo

El Auditorio de Ribadumia se convertirá este domingo (20.00 horas) en el epicentro musical de la comarca con un concierto muy especial de la Banda de Música Municipal de Ribadumia junto al afamado trompetista Rubén Simeó. Hasta 45 músicos se subirán al escenario para una cita que su directora, Lara González Cortés, define como un evento para todos».

La colaboración con Simeó, solista internacional nacido en Vigo, era un viejo deseo de la directora. «Llevaba muchos años pensando en él, le conozco desde hace mucho tiempo. Me acuerdo de verlo tocar de niño en El Conciertazo, un mítico programa de música clásica para jóvenes», reconoce. La sorpresa llegó cuando fue el propio trompetista quien se adelantó: «Nos escribió diciendo que conocía la proyección de la banda y que le encantaría poder tocar con nosotros».

La Banda de Música Municipal de Ribadumia vive este concierto como un reconocimiento a su trabajo tras meses de preparación. El programa será muy variado, desde piezas sinfónicas hasta temas populares como My Way, Cinema Paradiso, Bon Jovi o ABBA, con una «explosión final» pensada para que el público acabe bailando.

Las entradas cuestan 10 euros e incluyen la participación en un sorteo para asistir al ensayo general. Pueden comprarse en las redes de Rubén Simeó, en el bar O Santiaguiño, en Musical Pontevedra y en la taquilla del Auditorio el propio domingo, en la que se anuncia como una de las grandes noches musicales del año.