El PSOE reclama la subrogación del personal de la autovía

El Partido Socialista ha reclamado a la Xunta de Galicia que conserve a los 13 trabajadores de mantenimiento de la Autovía do Salnés, que estaban contratados por la anterior concesionaria. Así lo planteó ayer la diputada Paloma Castro en el Parlamento.

La Autovía do Salnés tenía un «peaje a la sombra», de modo que los usuarios circulaban libremente por ella, pero después la Xunta de Galicia pagaba a la concesionaria una cantidad de dinero según el número de vehículos que la hubiesen utilizado. Pero en 2024, la Xunta rescató las cuatro autovías gallegas que tenían esta fórmula -entre ellas la arousana- e inició un proceso que, según el PSOE, supondrá el despido de las 13 personas que habían trabajado en la Autovía do Salnés.

El PSOE considera que la Xunta solo se ha preocupado de «blindar beneficios empresariales» de los anteriores concesionarios de la vía, pero que se ha desatendido de la plantilla, entre personal de dirección, administración y mantenimiento. Paloma Castro señaló en el Parlamento que esta medida «vulnera derechos y pondrá en riesgo la calidad del servicio», y demanda la subrogación del personal, «tal y como establece la normativa vigente». En su opinión, lo que pretende ahora la Xunta es realizar una «reducción deliberada del cuadro de personal», «actuando con opacidad, prepotencia y vulnerando derechos laborales reconocidos».