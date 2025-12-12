El PSOE asegura que el IBI subirá en Catoira

El PSOE de Catoira afirma que el alcalde ha mostrado mediante un decreto su intención de hacer la «mayor subida fiscal en años, aplicando un incremento del tipo de gravamen del IBI urbano del 0,60 a 0,70, así como otras medidas relativas al ingreso público». Su portavoz, Alberto García, aseguró que así lo comunicó a Hacienda mediante ese decreto de octubre.