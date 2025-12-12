El PP de O Grove acusa al regidor de mentir sobre la obra de Portos en Meloxo

El PP de O Grove desveló ayer que Portos de Galicia «no tiene comprometida ninguna actuación, ni a corto ni a medio plazo, para el paseo de madera de Porto Meloxo». De hecho, acusa al alcalde, Jose Cacabelos, de haber anunciado esto «sin molestarse en consultar» y como parte de una estrategia.

Considera el grupo de Pablo Leiva que ese anuncio que hizo hace unos días, cuando visitó la obra del centro vecinal, «no es más que otra cortina de humo para desviar la atención de su responsabilidad como alcalde, para tapar su propio fracaso porque acumula años de promesas vacías y mientras, los problemas de los vecinos de Porto Meloxo siguen agravándose».

Por otra parte, el principal partido de la oposición dio contrarréplica al tema de las luces de Navidad, insistiendo en su crítica inicial. «Afirmar que la Festa do Marisco son nuestras verdaderas luces de Navidad es reconocer la falta total de estrategia municipal y pensar en pequeño», declaró.

Y es que rechaza los argumentos de que actuaron con responsabilidad política. Creen que, en realidad, «hay dejadez», que ha sido «raquítico, sin planificación ni atractivo turístico» y que «no hace falta gastar mucho. Para muestra lo hecho por los vecinos de VilaVella». «La Navidad es clave para el comercio local y O Grove se ha quedado a la cola de la provincia», lamenta.