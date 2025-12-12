La plantilla meca se planta «tras años de promesas y bloqueo»

Trabajadores municipales de O Grove se concentraron ayer a las puertas de la Casa Consistorial como el primer paso de un camino que desembocará en la presentación de un conflicto colectivo si no hay cambios.

Denuncian una situación de «precariedad laboral» agravada por años de «promesas» y acusan al gobierno local de tener «bloqueada» la negociación en aspectos que consideran fundamentales como el pago de trienios sin discriminación y la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

CCOO, CSIF, CIG y UGT están en la mesa de negociación que se reunió hace dos semanas por última vez. De hecho, el alcalde, Jose Cacabelos, mostró ayer «respeto» por su derecho a la movilización, pero también «sorpresa», asegurando que habían acordado que le presentaran una propuesta de tabla de trienios, que ahora cobran unos trabajadores y otros no.

Una decena de demandas

Asimismo ironizó con el mensaje lanzado: «Dicen que no quieren cobrar más, pero la RPT supondría un incremento salarial, así que me alegro». Y respecto al hecho de que están recurriendo las demandas judiciales, dijo que un «Ayuntamiento siempre tiene que defenderse» en estos casos.

La secretaria xeral de CCOO Arousa, María Duro, no quiso polemizar: «Puede versionar la realidad como quiera. Los sindicatos no tenemos que proponer nada, es la administración quien sabe lo que debe pagar. Las actas de la mesa y otros documentos están ahí y la verdad es que los sindicatos siempre tendemos puentes y la plantilla está agotada. Llevamos desde febrero con promesas de que el laboral va a cobrar los trienios como los demás. Son 24 personas, 14 han tenido que acudir a la vía judicial y un Concello no puede judicializar las relaciones laborales. Si por lo menos actualizara esto se vería algo de voluntad».

Duro quiso recalcar que no apuestan por la confrontación; estas concentraciones «son un toque de atención» ante una situación de «precariedad laboral» que, asegura, afecta a los vecinos y que puede conducir a «una privatización de servicios».

Así, describe situaciones como funcionarios de categorías inferiores realizando las de superiores, atascos en la concesión de licencias, horas extraordinarias, sobre todo en verano, con el incremento de la población... «Sin ellos, el Concello no funcionaría y llevan años esforzándose. Por ejemplo, llevamos con la RPT desde 2008. Ya está negociada y solo hace falta la propuesta económica».

A este respecto quiso matizar lo dicho por el regidor, asegurando que no sería impedimento que estén con el presupuesto prorrogado, «puede planteárnosla igual». Además, aseguró que la plantilla sería comprensiva con los plazos de aplicación, empezando por cuestiones que consideran prioritarias como aprobar los derechos que corresponden a los trabajadores más próximos a la jubilación, entre otras cosas.